Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Neusatz - Mobiler Blitzer beschädigt - Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Durch einen bislang Unbekannten wurde ein mobiles Messgerät zur Geschwindigkeitskontrolle in der Schwarzwaldstraße erheblich beschädigt. Nachdem die Scheiben des Geräts zunächst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerkratzt wurden, wurden diese am Freitagmorgen zusätzlich mit weißer Farbe besprüht. Ein Zeuge konnte am Freitag gegen 6:30 Uhr einen Rollerfahrer erkennen, der sich kurze Zeit an dem Gerät aufhielt und im Anschluss in Richtung Neusatz weiterfuhr. Der Unbekannte soll mit einem weißen Roller und einem schwarzen Helm unterwegs gewesen sein. Ob der Fahrer im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder dem verdächtigen Rollerfahrer machen können, sich unter der Nummer: 07223/99097-0 zu melden.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell