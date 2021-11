Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter greift Senior an

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Bedrohung und versuchter Körperverletzung, die ein noch unbekannter Täter am Montag gegen 08.40 Uhr im Lorenzweg in Bietigheim-Bissingen verübte, sucht die Polizei Zeugen. Ein 76 Jahre alter PKW-Lenker, der eine 65-jährige Beifahrerin an Bord hatte, hielt auf Höhe der Einmündung zur Großingersheimer Straße an. Der Unbekannte ging dem Fahrzeug entgegen und verhielt sich aus bislang unbekannter Ursache aggressiv gegenüber dem 76-Jährigen. Als dieser aus dem PKW ausstieg und den Unbekannten, der von einem nicht angeleinten Hund begleitet wurde, auf die Leinenpflicht aufmerksam machte, griff dieser den Senior an. Er soll ihm mit beiden Händen an den Hals gegriffen und den 76-Jährigen bedroht haben. Der 76-Jährige setzte sich hierauf in seinen Wagen und fuhr davon. Verletzt wurde er nicht. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet Zeugen, die die Situation beobachten konnten, sich zu melden.

