Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochdorf: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich ohne Beute gemacht zu haben, machte sich ein noch unbekannter Täter wieder aus dem Staub, der am Montag zwischen 08.10 Uhr und 15.00 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Eichenrain" in Hochdorf eingebrochen ist. Der Täter konnte sich über die Terrassentür Zutritt in die Wohnung verschaffen. Im Innern durchsuchte er Teile des Mobiliars, bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Mutmaßlich wurden durch den Einbruch kein Sachschaden verursacht. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, in Verbindung zu setzen.

