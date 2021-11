Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.11.2021, 13:26 Uhr: Aus vermeintlichem Einbruchsversuch wird ein Hausfriedensbruch

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 03.00 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin des Starenwegs in Böblingen, wie bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag, verdächtige Geräusche auf ihrem Balkon (wir berichteten am 26.11.2021). Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Böblingen konnten aufgrund Schneefalls Schuhspuren feststellen und diese bis zu einer Wohnanschrift in einer benachbarten Straße verfolgen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde das Objekt hierauf durchsucht. Es konnte ein 13 Jahre alter Junge und dessen Vater festgestellt werden. Im Haus entdeckten die Polizisten zu den Spuren passende Schuhe, die dem Kind gehören. Der Junge räumte hierauf ein, sich bereits mehrere Male mit einem gleichaltrigen Freund, der über der Bewohnerin im Starenweg wohnt, nachts hinaus geschlichen zu haben. Hierzu sei der Freund aus dessen elterlicher Wohnung über die Balkone abgestiegen. Mit den beiden Jungen wurden im Beisein der Eltern, die von den nächtlichen Ausflügen ihrer Kinder nichts mitbekommen haben, normverdeutlichende Gespräche geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell