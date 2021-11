Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Mazda überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Der 47-jährige Fahrer eines Mazda musste am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1024 zwischen Oberjettingen und Emmingen (Landkreis Calw) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 08:15 Uhr in der Oberjettinger Straße unterwegs und kam dabei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem Feld neben der Fahrbahn überschlug sich das Fahrzeug des 47-jährigen mehrfach. Neben Polizei und Rettungsdienst wurde auch ein Abschleppdienst für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Mazda angefordert. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell