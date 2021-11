Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbrecher ergreift die Flucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, kurz vor Mitternacht, versuchte ein Einbrecher in eine Gaststätte in der Marktstraße in Waldenbuch einzubrechen. Der Täter machte sich an einer Hintereingangstür zu der Gaststätte zu schaffen. Währenddessen wurden Hausbewohner auf die Geräusche aufmerksam und schauten nach dem Rechten. Hierbei überraschten sie den Täter, der direkt im Anschluss flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Ergebnis. An der Tür zur Gaststätte entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Schadenshöhe, entwendet wurde nichts. Der Unbekannte wurde als etwa 180 cm groß und mit vermutlich blonden, kurzen Haaren beschrieben. Er soll einen Reisekoffer mitgeführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0.

