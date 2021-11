Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in der Talstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag brachen noch unbekannte Täter zwischen 02:00 Uhr und 16:35 Uhr in ein Firmengebäude in der Talstraße in Böblingen ein. Die unbekannten Täter beschädigten zunächst einen Notschlüsselkasten und entfernten eine Glasscheibe zu den Büroräumlichkeiten. Im Anschluss durchsuchten sie das Innere des Objekts und brachen drei Schränke auf. Aus einem Büro stahlen sie letztlich einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einen Fahrzeugschlüssel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell