Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/LAMSPRINGE (Loe)

Am Dienstag, den 30.03.2021, gegen 16:00 Uhr, kam es in Lamspringe zu einem Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr eine 57-jährige Frau aus Bodenburg, mit ihrem Fiat Panda, die Hildesheimer Straße aus Richtung Ortsmitte kommend. Wie die Bodenburgerin weiter angab, sei sie dort an einem geparkten Pkw vorbeigefahren, fuhr plötzlich von hinten ein dunkles Motorrad an ihr vorbei und stieß gegen die vordere Stoßstange ihres Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 200,- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Motorradfahrer weiter und bog kurz darauf in die Straße "Am Rischkamp" ab. Zu dem Motorradfahrer kann gesagt werden, dass es sich um eine männliche Person, ca. Mitte 20, dunkle Motorradkombi mit dunklem Helm gehandelt hatte. Die Polizei bittet nun Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Motorradfahrer geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden.

