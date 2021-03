Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Polizei sucht geschädigte Verkehrsteilnehmer

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am gestrigen Nachmittag, 29.03.2021, versuchte sich ein Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Seine Fahrweise war dabei von überhöhter Geschwindigkeit, risikoreichen Überholmanövern und dem Befahren eines Gehwegs geprägt.

Gegen 15:30 Uhr beobachtete eine zivile Streifenbesatzung an der Kreuzung Zingel / Einumer Straße zwei Motorradfahrer, die beim Anfahren beide einen sogenannten "Wheelie" durchführten und ihre Fahrt auf dem Kennedydamm Richtung Kaiserstraße fortsetzten. An der dortigen Kreuzung hielten beide vor der rot anzeigenden Ampel auf dem linken Geradeausstreifen.

Die Streifenbesatzung beabsichtigte eine Kontrolle durchzuführen. Dies bemerkten die Fahrer offenbar. Während einer von ihnen, nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte, langsam geradeaus weiterfuhr, fuhr der andere plötzlich nach rechts, passierte den rechten Geradeausfahrstreifen und fuhr mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bismarckstraße davon. An der Kreuzung zur Stresemannstraße überholte das Krad, unter unerlaubter Ausnutzung des Linksabbiegerstreifens, andere Verkehrsteilnehmer und fuhr Richtung Kreisel weiter. Von dort ging die Fahrt über die Senator-Braun-Allee weiter, wo der Fahrer kurzzeitig einen Geh- und Radweg nutzte. In Höhe des Klinikums überholte das Motorrad weitere Verkehrsteilnehmer wiederum unter Nutzung des Linksabbiegerstreifens, um anschließend nach rechts in das Neubaugebiet Ostend einzubiegen. Dort konnte der Fahrer letztlich kontrolliert werden.

Es handelte sich um einen 18-jährigen aus dem Bereich Sehnde.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

