Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 12:00 Uhr und Samstag 21:00 Uhr kam es in der Vaihinger Straße in Enzweihingen zu einer Unfallflucht, bei der ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell