Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 16.15 Uhr in der Fürsaalstraße in Gerlingen in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte stieß gegen das Heck eines am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und machte sich anschließend kurzerhand davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

