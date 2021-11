Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Nufringen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er einen 42 Jahre alten VW Polo-Lenker übersah, war ein 39-jähriger VW Caddy-Fahrer am Montag gegen 06.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg in Fahrtrichtung Singen in einen Unfall verwickelt. Der 39-Jährige wollte von der rechten auf die linke Spur wechseln, um einen Vorausfahrenden zu überholen. Beim Spurwechsel kam es dann zum Zusammenstoß mit dem VW, der sich auf dem linken Fahrstreifen befand. Dieser drehte sich hierauf um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Beide VW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell