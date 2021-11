Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 68-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel die Ludwigsburger Straße in Bietigheim-Bissingen in Richtung der Bahnhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Opel-Lenkerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einer entgegenkommenden 36-jährigen BMW-Fahrerin. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 14.000 EUR.

