Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Verkehrsunfall aufgrund von starken Schneefalls

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14.15 Uhr befuhr der 70-jährige Lenker eines Opel Meriva die Ludwigsburger Straße in Möglingen, von der Landesstraße 1140 kommend, in Richtung Stadtmitte. Zwischen den Einmündungen zur Landesstraße 1140 und der Hohenzollernstraße übersah dieser aufgrund von erschwerten Witterungsbedingungen in Form von starken Schneefalls die durchgezogene Linie und kollidierte seitlich mit zwei hintereinanderfahrenden, entgegenkommenden Fahrzeugen. Hierbei wurden der Iveco eines 47-Jährigen, sowie der Land Rover einer 34-Jährigen stark beschädigt. Der Opel selber war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

