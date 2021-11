Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugen zu gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr durch Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad den entlang der Gottlob-Grotz-Straße in Bietigheim-Bissingen verlaufenden Gehweg. Hierbei näherte sich ein bislang unbekannter Mann auf einem Pedelec von hinten und stieß den 15-Jährigen beim Vorbeifahren mit seinem Arm in die Körperseite, wodurch dieser zu Fall kam. Der Fahrradfahrer kam auf der Fahrbahn der Gottlob-Grotz-Straße zum Liegen, wodurch ein heranfahrender roter Skoda mit Ludwigsburger Kennzeichen zum Abbremsen gezwungen wurde. Der 15-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen entlang der linken Körperseite. Der bislang unbekannte Pedelec-Fahrer trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jacke, eine schwarze Mütze, sowie eine schwarze Jogginghose. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, insbesondere der Lenker des roten Skodas, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen (07142 4050) in Verbindung zu setzen.

