Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Lebensgefährliche LKW Schleusung gestoppt

Breitenau (ots)

Am Mittwoch in den Morgenstunden kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen LKW mit Sattelauflieger auf der A17 am Rastplatz "Am Heidenholz", Fahrtrichtung Deutschland. Fahrer war ein 29 Jahre alter bulgarischer Staatsangehöriger. Bei der Kontrolle des LKW erkannten sie unter dem Sattelauflieger noch zwei weitere Personen. Diese hatten sich in lebensbedrohlicher Position zwischen Sattelauflieger und Palettenbox im seitlichen Bereich des Fahrzeuges unmittelbar über der Fahrbahn versteckt. Der Mann und der Heranwachsende waren nicht verletzt aber total verschmutzt. Dabei handelte es sich um afghanische Staatsangehörige (26 und 18 Jahre) die keine Dokumente vorweisen konnten. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung stellten die zwei illegalen Migranten ein Schutzersuchen und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung Dresden sowie Leipzig weitergeleitet. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

