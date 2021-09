Polizei Eschwege

POL-ESW: Hakenkreuzschmierereien - Tatverdächtiger festgenommen

Eschwege (ots)

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu dem Aufsprühen von Hakenkreuzen und anderen Symbolen, die den Straftatbestand der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen, kam, führten die polizeilichen Ermittlungen am gestrigen Abend zu Festnahme eines 25-jährigen Eschwegers.

Hintergrund

In der Nacht vom 30./31.07.21 wurden derartige Vorfälle erstmalig polizeilich bekannt. Betroffen war die Unterführung zwischen der Straße "Am Baumesrain" und der Niederhoner Straße in Eschwege. Dort wurden unter anderem mehrere Hakenkreuze aufgesprüht. Auch an dem darauffolgenden Wochenende kam es in derselben Unterführung zu weiteren gleichgelagerten Straftaten, nachdem dort erneut derartige Motive aufgesprüht wurden (s. PM v. 12.08.21). In den darauffolgenden Tagen und Wochen kam es in unregelmäßigen Abständen immer wieder zu derartigen Straftaten, auch wurden teilweise Wahlplakate mit Hakenkreuzen im Bereich des Toom-Baumarktes und des Preußenplatzes beschmiert. Am 18./19.09.21 und 22.09.21 wurden dann verfassungswidrige Symbole auf Garagen im Bereich Lindenweg und Jasminweg im Eschweger Stadtteil "Heuberg" festgestellt.

Hakenkreuze auch an Anne-Frank-Schule

Am gestrigen Morgen (23.09.21) stellte man an dem Gebäude der Anne-Frank-Schule im Fliederweg in Eschwege mehrere aufgesprühte Hakenkreuze fest, was durch die Schulleitung zur Anzeige gebracht wurde. Aufgrund der fortdauernden Straftaten wurden bereits seit längerem durch die Polizeidirektion Werra-Meißner die Ermittlungen intensiviert, so auch am gestrigen Abend. Mit Unterstützung der OPE (Operative Einheit) der Polizeidirektion Werra-Meißner konnte dann ein Schriftzug "Sieg Heil" in der bereits mehrfach betroffenen Unterführung festgestellt werden, nachdem eine Zeugin dieses der Polizei meldete. Ein weiteres Hakenkreuz wurde durch die Beamten selbst im Bereich der Straße "Kuhtrift" bemerkt. An beiden Tatorten wurde festgestellt, dass die aufgesprühte schwarze Farbe noch sehr frisch war. Zur Beseitigung wurde daraufhin der Bauhof Eschwege informiert.

25-Jährigen bei Tatausführung angetroffen

Im Zuge der Fahndung konnte dann gegen 22:50 Uhr am Tatort der Unterführung der 25-Jährige angetroffen werden, der gerade die frisch überstrichene Wand erneut mit einem Hakenkreuz übersprühte. Als er die Polizeikräfte bemerkte, versuchte er zu fliehen, konnte aber kurz darauf widerstandslos festgenommen werden. Ein mitgeführter Rucksack, der mit Spraydosen bestückt war, wurde sichergestellt. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Ihm werden mindestens zehn derartige Straftaten zur Last gelegt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

