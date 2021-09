Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.09.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 200 Euro

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagmorgen um kurz vor 08.00 Uhr in der Straße Wolfsgraben in Eschwege. Hier hatte ein 59-jähriger Autofahrer aus Waldkappel zu spät erkannt, dass eine ihm vorausfahrende 39-Jährige Frau aus Wehretal mit ihrem Auto verkehrsbedingt anhalten musste. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Schaden von je 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht (1); Schaden 2000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochmittag 12.00 Uhr und Donnerstagmittag 12.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Nikolaiplatz in Eschwege beim Ein-bzw. Ausparken einen geparkten grauen Ford Focus gestreift und dadurch an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei in Eschwege, die gegen den flüchtigen Verursacher wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht (2); Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstagabend etwa gegen 20.10 Uhr in Bad Sooden-Allendorf. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße "Ringau" abgestellten VW Transporter in schwarz. Der flüchtige Verursacher befuhr der Spurenlage nach zu urteilen die Unfallörtlichkeit aus Richtung Kirchstraße kommend, in Richtung Rathofstraße und entfernte sich dann unerlaubt nach der Kollision. Bei dem VW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden liegt hier bei 500 Euro. Hinweise nimmt hier ebenfalls die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

35-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Wegen Trunkenheit im Verkehr ermitteln die Beamten der Eschweger Polizei gegen einen 35-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Den Beamten war am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr von Zeugen die auffällige Fahrweise des Mannes gemeldet worden, der auf der Landstraße aus Richtung Mc Donalds kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Beamten konnten das beschriebene Auto schließlich anhalten und den verantwortlichen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen dann Wert von über 2 Promille, sodass eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins die Folge war.

Sachbeschädigung an Bushäuschen; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

An der Bushaltestelle "Wehrgasse" in der Leipziger Straße von Waldkappel, haben unbekannte Täter zwei Glasscheiben eingeschlagen. Der Schaden liegt bei 400 Euro. Die Tat geschah laut einem Zeugen, der das Bersten der Scheiben noch gehört hatte, am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Katze verendet nach Zusammenstoß mit Pkw

Mit einer die Fahrbahn überquerenden Katze kollidierte ein 46-jähriger Autofahrer aus Rotenburg a.d.F. am gestrigen Abend gegen 20.30 Uhr. Der Mann war auf der Bundesstraße B 27 von Sontra-Mitte in Richtung Berneburg unterwegs, als das Tier die Fahrbahn kreuzte. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Katze, die den Aufprall letztlich nicht überlebte. Am Pkw des 46-Jährigen entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti, Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Walburger Straße in Witzenhausen haben Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch 14.00 Uhr mittels schwarzer Sprühfarbe mehrere Schriftzeichen auf den Türrahmen einer Kirche (Michaels Kapelle) aufgesprüht. Die Polizei Witzenhausen ermittelt wegen des Schadens in Höhe von 200 Euro wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die unter der Nummer 05542/9304-0 Hinweise geben können.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell