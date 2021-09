Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.09.2021 -Verkehrsunfälle-

Verkehrsunfälle

Parkplatzrempler (1); Parkplatz des Ärztehauses in Eschwege

Beim Rangieren auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Eschwege "Am Bahnhof" hat am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Eschwege ein geparktes Auto touchiert. Dabei verursachte er neben 200 Euro Schaden an seinem eigenen Pkw auch einen Schaden von 200 Euro am Auto eines 60-Jährigen aus Eschwege.

Verkehrsunfallflucht; Polizei ermittelt gegen eine 24-Jährige aus Wehretal

Am Dienstagabend um kurz vor 18.00 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege ein Verkehrsunfall beim Einparken. Laut Zeugen soll eine Frau bei einem Einparkvorgang zunächst ein stehendes Fahrzeug beschädigt haben. Anschließend habe sich die Frau die beiden Fahrzeuge angeschaut und schließlich doch an derer Stelle geparkt. Bei dem offenbar von ihr touchierten Pkw handelt es sich um das Auto eines 68-Jährigen aus Eschwege, bei dem ein Schaden am hinteren Stoßfänger in Höhe von 1500 Euro entstand war. Die zur Unfallaufnahme hinzugezogene Polizei aus Eschwege ermittelt nun gegen eine 24-jährige Frau aus Reichensachsen, die den Unfall verursacht und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen haben soll. Die Verursacherin muss sich daher wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Am Auto der Verursacherin war bei der Kollision ebenfalls ein Schaden von 1000 Euro entstanden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkplatzrempler (2); Lidl-Parkplatz "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Kassel hat am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr einen Unfall verursacht, als er auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Hessisch Lichtenau rückwärts ausparken wollte und dabei den Pkw einer 67-Jährigen aus Hessisch Lichtenau übersah. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von 1000 Euro.

