Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.09.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Einparken - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege wurde am letzten Sonntag ein schwarzer VW Multivan beschädigt. Vermutlich fuhr beim Ein-oder Ausparken der Verursacher gegen das linke Heck des VW, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise: 05651/9250.

Unfall beim Ausfahren

Um 09:14 Uhr fuhr gestern Morgen ein 45-jähriger aus Eschwege rückwärts von einem Grundstück auf die Boyneburger Straße in Eschwege. Dabei übersah er den auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw VW Golf und beschädigte diesen auf der Fahrerseite. Insgesamt wird der Sachschaden mit ca. 1500 EUR angegeben.

Unfall beim Abbiegen

Um 17:40 Uhr befuhr gestern am späten Nachmittag ein 48-Jähriger aus Eschwege die Jestädter Straße in Niederhone und beabsichtigte nach links in die Landstraße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw, der von einer 60-Jährigen Eschwegerin gefahren wurde. Es kam zu einer leichten Berührung mit einem Sachschaden von ca. 200 EUR.

Von Metallstück getroffen - Reifen platt

Eine 40-Jährige aus der Gemeinde Meißner befuhr gestern Vormittag, um 11:54 Uhr, die L 3241 von Eschwege in Richtung Weidenhausen. In der Gemarkung von Weidenhausen kam ihr ein Pkw mit Anhänger entgegen, von dem ein ca. 15 cm langes Metallstück herabfiel und unter das Auto der 40-Jährigen flog. Dabei wurde der rechte Vorderreifen beschädigt, der dadurch Luft verlor (platter Reifen). Zu dem entgegenkommenden Pkw oder Anhänger konnten keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05651/9250.

Unfallflucht

Zwischen dem 19.09.21, 15:00 Uhr und dem 20.09.21, 11:00 Uhr wurde ein schwarzer Pkw Dacia, der in der Straße "Neustädter Kirchplatz" geparkt war, beschädigt. Durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug wurden der hintere linke Kotflügel sowie die hintere linke Fahrzeugtür angefahren. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05652/9279430

Wildunfälle

Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 51-Jähriger aus Schimberg mit seinem Pkw die B 249 zwischen Frieda und Schwebda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR am Fahrzeug entstand. Das Reh verendete am Unfallort.

Auf der Fahrt von Kammerbach in Richtung Frankenhain kollidierte gestern Morgen, um 05:15 Uhr, ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Hasen. Der Hase überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Um 19:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die B 7 von der Autobahnabfahrt kommend in Richtung Bischhausen. Dabei überfuhr er vermutlich einen Waschbären, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR an dem Pkw entstand. Der Waschbär konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Am gestrigen Vormittag kam es in einem Eschweger Stadtteil zu Körperverletzungen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Durch die 23-jährige Ehefrau wird mitgeteilt, dass sie im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach gegen den Kopf geschlagen wurde. Zudem hat der 24-jährige Ehemann das Mobiltelefon der Ehefrau mehrfach auf den Boden geworfen, nachdem diese den Notruf gewählt hatte. Dabei wurde das Telefon beschädigt. Der 24-Jährige beschuldigte wiederum seine Ehefrau ihn geschlagen und gekratzt zu haben, so dass nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt wird.

Diebstahl eines E-Scooters

Angezeigt wird der Diebstahl eines E-Scooters, der in der Nacht vom 16./17.09.21 in der Straße "Auf dem Bückeberg" in Oberhone entwendet wurde. Der anthrazitfarbene E-Scooter der Marke "Xiaomi" wurde aus einer Garage gestohlen. Der Schaden wird mit 370 EUR angegeben.

Geldbörsendiebstahl

Während des Wurstfestes in Eschwege am vergangen Sonntag wurde einem 81-jährigem Eschweger die Geldbörse aus der Gesäßtasche "gezogen" und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Marktplatz; der Schaden wird mit 180 EUR angegeben. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Fahren unter Einfluss von Drogen

Um 22:47 Uhr wurde am gestrigen Montagabend ein 33-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw in der Göttinger Straße in Sontra angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von illegalen Drogen (Amphetamine) das Auto fuhr und zudem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:25 Uhr, eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau, die die Walburger Straße zwischen Walburg und Hopfelde befuhr. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell