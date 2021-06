Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung+++ Festnahme im Stadtgebiet+++ Unfall durch Aquaplaning

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 04.06.2021:

Gießen: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung

In der Rödgener Straße hat ein 30 - Jähriger einen 23 - Jährigen offenbar auf dem Boden liegend getreten. Der ältere der beiden Streithähne, ein 30 - Jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, hatte den Iraner von einer Bank gestoßen und dann mit Tritten traktiert. Der 30 - Jährige wurde dabei am Kopf verletzt.

Gießen: Festnahme im Stadtgebiet

Ein 26 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien wurde am frühen Donnerstagmorgen auf frischer Tat ertappt. Der Verdächtige hatte offenbar gerade versucht, in der Grünberger Straße einen PKW aufzubrechen. Wenige Minuten zuvor hatte es Hinweise auf mehrere aufgebrochene PKW in der Kapellenstraße und im Ernst-Toller-Weg gegeben. Die Fahndung führte dann zur Festnahme des Algeriers in der Grünberger Straße. Offenbar hatte der Verdächtige, bei dem die Beamten ein Messer fanden und sicherstellten, an den Fahrzeugen einen Schaden von über 1.000 Euro angerichtet. Sachen wurden offenbar nicht entwendet. Bereits bei der Festnahme versuchte der 26 - Jährige einen Wachpolizisten zu treten und mit Kopfstößen zu verletzen. Auch im Bereich des Gewahrsams zeigte sich der polizeibekannte Mann äußerst aggressiv. Er versuchte mehrfach, die Beamten zu verletzen und bespuckte sie. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Über drei Promille

Ein 19 - Jähriger, der offenbar 3,2 Promille intus hatte, musste mehrere Stunden im Polizeigewahrsam verbringen. Der syrische Asylbewerber hatte sich am Donnerstag eine Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst geliefert und auch nach einem Aufenthaltsverbot nicht reagiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Trotz mehrfacher Aufforderung wurde der Mann weiter ausfällig und ging aggressiv gegen die Beamten vor. Er wurde dann zur Ausnüchterung in eine Zelle gebracht.

Gießen: Fahrradbesitzer gesucht

Den Besitzer eines Mountainbikes der Marke Cube sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Fahrraddiebstahl. Beamte der Gießener Polizei hatten am 12.5.21 eine Personenkontrolle in der Innenstadt durchgeführt. Dabei ergab sich der Verdacht, dass das mitgeführte Rad offenbar gestohlen wurde. Bisherige Recherchen führten aber zu keinem Ergebnis. Ein Bild des Fahrrades ist beigefügt. Es handelt sich um ein weißgrünes Mountainbike der Marke Cube, Typ Acid. Ein Bild ist beigefügt. Wer kann Hinweise zum Eigentümer des Rades geben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Sich entblößt

In der Bibliothek der Universität in der Otto-Behagel-Straße hat sich ein Unbekannter am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, entblößt. Der Unbekannte konnte dann unerkannt entkommen. Er soll etwa 185 Zentimeter groß und dunkelhäutig sein. Sein Alter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er soll ein schwarzes Shirt mit weißen Schriftzug getragen haben und schwarze lockige kurze Haare haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Durch Geräusche wach geworden

In der Rödgener Straße, in einem Mehrfamilienhaus, ist ein Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen geflüchtet. Der Unbekannte war auf den Balkon geklettert und hatte versucht, einen Rollladen zu einer Wohnung aufzubrechen. Durch die Geräusche wurde ein Bewohner wach und machte auf sich aufmerksam. Der Einbrecher flüchtete dann. Die Tat ereignete sich gegen 03.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: E-Scooter entwendet

In der Schützenstraße wurde am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, ein E-Scooter entwendet. Unbekannte hatten das Elektrofahrzeug mit dem Kennzeichen 488-WVB offenbar in einem unbeobachteten Zeitraum von 15 Minuten entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Gartenstühle und Bollerwagen entwendet

In der Philipp-Reis-Straße haben Langfinger mehrere Gartenmöbel sowie einen faltbaren Bollerwagen im Wert von fast 3.000 Euro entwendet. Die Sachen befanden sich in einem Außenlager eines Geschäftes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Beide Kennzeichen weg

Im Bereich des Klosters Arnsburg haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 14.45 und 18.50 Uhr, die beiden Kennzeichen FB-GT243 entwendet. Die Schilder befanden sich an einem Peugeot 306. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Wettenberg: Pedelec Dieb gesucht

Ein Mann, etwa 30 Jahre alt, soll am Mittwoch, gegen 19.40 Uhr, in der Straße Auf der Höll in Wißmar ein Pedelec im Wert von etwa 2.000 Euro entwendet haben. Der Unbekannte hatte das unverschlossene und silberfarbene Rad der Marke Haibike offenbar in einem günstigen Moment entwendet. Der Dieb soll eine sportliche Figur, einen schwarzen Zopf und einen Vollbart haben. Er trug ein weißes Short und eine blaue Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Offenbar mehrere PKW in der Dammstraße beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere PKW beschädigt. Mindestens vier dort abgestellte PKW wurden beschädigt, so die ersten Ermittlungen der Polizei. Offenbar hatten Unbekannte mittels eine spitzen Gegenstandes die Fahrzeuge beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ausparken Jeep touchiert

Zwischen Mittwoch (02.Juni) 16.00 Uhr und Donnerstag (03.Juni) 09.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter offenbar beim Ausparken in der Humboldstraße (Höhe 17) einen geparkten Jeep. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Chrysler zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfallflucht in der Magdeburger Straße

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (27.Mai) 00.00 Uhr und Montag (31.Mai) 00.00 Uhr in der Magdeburger Straße in Watzenborn-Steinberg. Als der Besitzer zu seinem weißen X2 zurückkam, war dieser an der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 43-jährige Frau aus Marburg in einem VW und ein 41-jähriger Mann in einem Mini befuhren am Mittwoch (02.Juni) gegen 18.30 Uhr hintereinander von der Ostanlage in Richtung Berliner Platz. Als die Marburgerin abbremste, bemerkte der Mini-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf. Dabei zog sich die 43-Jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Bei Rangiermanöver Verteilerkasten angefahren

Am Mittwoch (02.Juni) gegen 19.35 Uhr stieß ein 22-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger bei einem Rangiermanöver in der Karlstraße gegen einen Verteilerkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Gartenzaun und Mauer touchiert

Ein 35-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Mittwoch (02.Juni) gegen 12.15 Uhr die Kreisstraße 186 von Trais-Horloff nach Bellersheim und beabsichtigte gegenüber der hausnummer 54 auf einen Holzweg abzubiegen. Dabei holte der LKW-Fahrer nicht weit genug aus und touchierte einen Gartenzaun sowie eine Mauer. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Beim Ausparken Mazda übersehen

Am Freitag (04.Juni) gegen 10.20 Uhr parkte eine 46-jährige Frau aus Lich in einem Opel auf einem Parkplatz in der Bitzenstraße rückwärts aus einer Parkbucht aus. Offenbar übersah die Opel-Fahrerin dabei ein 63-jährigen Mann in einem Mazda, der das Parkplatzgelände in Richtung Untertorstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A5/Mücke: Unfall durch Aquaplaning

Donnerstagabend (03.Juni) gegen 21.25 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann in einem Audi auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 5 in Richtung Kassel. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning brach das Fahrzeug aus, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Betonleitwand. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell