Bundespolizeidirektion München: Streit um Kopfhörer eskaliert

16-Jähriger in Klinik untersucht

Samstagabend (27. Februar) geriet ein 16-jähriger Syrer am Bahnsteig des Haltepunktes München Laim mit einem noch Unbekannten in einen Streit um seine Kopfhörer. Daraufhin griff der Unbekannte den Jugendlichen an und flüchtete anschließend. Gegen 21:50 Uhr soll der Angreifer den 16-Jährigen nach vorausgegangenem Streit von hinten zu Boden gestoßen, ihn anschließend mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen, ihm auf die linke Hand getreten und danach die Flucht angetreten haben. Eine unbeteiligte 31-jährige Australierin bemerkte den am Boden Liegenden und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Zur Untersuchung der augenscheinlich lediglich leichten Verletzungen, wurde der Syrer in ein Münchner Klinikum verbracht.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hierzu werden Videos von der Tatörtlichkeit ausgewertet. Auch die Identität des Angreifers ist Gegenstand der Ermittlungen.

