POL-DU: Meiderich: Betrunkener mit Roller und fremdem Führerschein unterwegs

Duisburg (ots)

Am Montagabend (26. Juli, gegen 21:20 Uhr) soll sich ein 36-Jähriger betrunken auf einen Roller gesetzt haben. Er fuhr laut Zeugenaussagen über den Gehweg der Nombericher Straße und stürzte dort. Die Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mann dann aufstand und in Richtung Vohwinkelstraße davonlief. Dank einer guten Zeugenbeschreibung konnten Polizisten den 36-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe stellen. Er gab ihnen gegenüber zu, Alkohol getrunken zu haben. Also nahmen sie ihn für eine Blutprobe mit zur Wache. Da der Mann keinen eigenen, sondern nur einen fremden Führerschein vorweisen konnte und außerdem nicht klar war, ob der Roller möglicherweise gestohlen war, muss er sich jetzt mit einer Anzeige wegen diverser Delikte auseinandersetzen.

