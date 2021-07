Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Aufmerksamer Zeuge verhindert Brand eines Pferdestalls

Duisburg (ots)

Einem 28-jährigen Autofahrer fiel am Montagmorgen (26. Juli, 5:45 Uhr) auf, dass Rauch aus einem Pferdestall auf dem Sittardweg in Rumeln-Kaldenhausen aufstieg. Er benachrichtigte die Anwohner und rief die Feuerwehr, die schnell vor Ort war und einen brennenden Heuhaufen löschte. Tiere oder Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Unbekannter in den Stall eingebrochen und hat den Brand gelegt. Das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, denen im Umfeld des Hofs verdächtige Personen aufgefallen sind (Tel. 0203 2800).

