Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Vereinsheim

Paderborn (ots)

(CK) - Am vergangen Wochenende (20.2., 15.00 Uhr bis 22.02., 08.30 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch ein rückwärtiges Fenster gewaltsam in die Innenräume eines Vereinsheims an der Trakehnerstraße ein.

Hier stahlen sie einen Fernseher, ein Laptop, Getränken und Schlüssel.

Flaschen, Getränkedosen und Sportbekleidung lagen zudem hinter dem Vereinsheim auf der Straße Deipenweg verteilt. Weiterhin waren im Außenbereich leere Plastikbecher, Alkoholika, Zigarettenstummel und eine Chipstüte zurückgelassen worden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen gesehen oder Lärm gehört, der vom Sportheim ausging? Wer kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell