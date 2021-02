Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchserie in Keller und Tiefgargen setzt sich fort

Paderborn (ots)

(CK) - Wie bereits berichtet (Presseberichte vom 19. und 22.02.) kommt es seit einiger vermehrt zu Einbrüchen in Kellern und Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern, die sich überwiegend im Innenstadtbereich befinden.

Erneut wurden bei der Polizei diesbezüglich Anzeigen erstattet:

Am Greitelerweg und an der Nordstraße verschafften sich die Täter Zugang zum Treppenhaus durch die zumeist unverschlossene Haustür oder durch das noch geöffnete Garagentor und gelangte von dort aus in das Tiefgeschoss. Hier gingen sie mehrere Räume an und stahlen daraus Fahrräder.

Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Diebstählen oder verdächtigen Personen machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306 -0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell