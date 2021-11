Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf Höhe einer Tankstelle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Ludwigsburg ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, noch Zeugen sucht. Eine 38 Jahre alte Frau befuhr mit einem E-Scooter verbotswidrig und entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung den Gehweg parallel der Martin-Luther-Straße in Richtung der Schwieberdinger Straße. Auf Höhe einer Tankstelle wollte eine bislang unbekannte PKW-Lenkerin vom Tankstellengelände in die Martin-Luther-Straße einfahren. Vermutlich übersah sie die 38-Jährige und es kam zu einem Zusammenstoß. Die E-Scooter-Fahrerin wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Nach eigenen Angaben erlitt sie jedoch keine Verletzungen. Die PKW-Fahrerin, deren Fahrzeug als weißer Kleinwagen beschrieben wurde, ließ das Fahrerfenster herunter und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der 38-Jährigen. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

