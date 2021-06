Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Linz am Rhein (ots)

Am Sonntagmorgen fiel einer Streife der Polizeiinspektion in Linz ein Pkw auf der B 42 in Linz auf, dessen Fahrerin nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Neben dem bekannten Verstoß stellten die Beamten bei der 30-jährigen Frau aus Linz fest, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

