Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten E-Scooter Fahrer

Hamm (Sieg) (ots)

Am Sonntagabend, 13.06.2021, um 17:20 Uhr ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall, bei dem der 25 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters schwere Verletzungen erlitt. Er befuhr von der Lindenallee aus kommend die Gefällstrecke der Schützenstraße. In der leichten Rechtskurve hinter der Einmündung des Brunnenweges kam er zu Fall und stürzte gegen die linke Fahrerseite eines entgegenkommenden Kleinwagens. Der E-Scooter erreicht auf ebener Strecke eine Geschwindigkeit von 20 km/h und bedarf deshalb einer Haftpflichtversicherung, die mittels eines kleinen am Scooter angebrachten Versicherungskennzeichens nachgewiesen wird. Eine solche Versicherung bestand nicht. Der Fahrer trug keinen Schutzhelm. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

