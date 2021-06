Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unkel (ots)

Am Sonntagnachmittag im Zeitraum von 13 - 18 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Garagenwand in der Straße Am Hohen Weg, Ecke Simon-Levy-Straße mit einem blauen Graffiti besprüht. Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe zum dortigen Friedhof. Zeugen die im relevanten Zeitraum etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644 / 943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

