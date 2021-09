Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf dem Jammertal-Parkplatz an der Redder Straße hat es am frühen Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein schwarzer 4er BMW an der Heckstoßstange beschädigt. Die Beseitigung der Schäden wird etwa 2.500 Euro kosten. Der Verusacher ist geflüchtet. Eine Zeugin konnte Hinweise zum Fahrzeug bzw. Kennzeichen geben. Die Ermittlungen dauern an.

Waltrop:

Auf der Arenbergstraße wurde am Mittwochabend, zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr, ein brauner Opel Meriva angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich zu kümmern. Der hinterlassene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

