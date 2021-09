Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Mittwochabend von der Straße Schwarzer Weg in den dortigen Kreisverkehr gefahren ist und dann an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Waltrop war gegen 21.40 Uhr von der Wartburgstraße in den Kreisverkehr eingebogen. Nach dessen Angaben sei plötzlich von rechts (Schwarzer Weg) der unbekannte Autofahrer in den Kreisverkehr gefahren. Der Motorradfahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle und stürzte. Der Autofahrer fuhr in Richtung Siemensstraße weiter, ohne sich zu kümmern. Der Fahrer soll in einem blauen Pkw unterwegs gewesen sein, möglicherweise mit einem VW Golf älteren Baujahres. Die Polizei sucht nach dem Fahrer bzw. nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und/oder dem Autofahrer machen können. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

