Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Und täglich grüßt das Murmeltier

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei Tage, zwei Verkehrsunfälle, eine Örtlichkeit, identisches Unfallgeschehen. Wie in dem Film "und täglich grüßt das Murmeltier" müssen sich sowohl die Einwohner des Schkölener Ortsteils Zschorgula als auch die Beamten der Polizei Saale Holzland gefühlt haben. Sowohl am Freitagnachmittag als auch Samstagmittag ereigneten sich identische Verkehrsunfälle. Nicht nur, dass jeweils ein Sattelzug alleinbeteiligt war, auch der Unfallhergang war wie kopiert. Beide Fahrer wollten ihren Sattelzug wenden. Dabei holten sie aber nicht genug aus, sodass der Auflieger in den Graben rutschte. Zur Bergung kam auch in beiden Fällen dasselbe Abschleppunternehmen zum Einsatz. Zum Glück blieb es bei geringem Sachschaden. Auf jeden Fall werden die Beteiligten das vergangenen Wochenende nicht so schnell vergessen.

