Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetener Gast

Jena (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.12.2021, auf Sonntag, 12.12.2021, befand sich ein ungebetener Gast in einer Gartenanlage in der Wiesenstraße. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu vier Gartenlauben und entwendete aus diesen jeweils gelagerte Getränke. Sowohl der Beute- aus auch der Sachschaden sind noch unbekannter Höhe.

