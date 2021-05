Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Baum auf Bahnoberleitung der Bahnstrecke Bremerhaven - Bremen

Bremerhaven (ots)

Der ILRS Unterweser wurde um 15:45 gemeldet, dass sich ein Baum auf der Oberleitung der Bahnstrecke im Bereich Bremerhaven, Höhe Am Oberhamm befinden sollte. Die Erkundung der BF Bremerhaven Vorort ergab, dass ein Baum auf der Oberleitung der Bahnstrecke Bremerhaven - Bremen lag. Der Baum hatte noch Kontakt zum Boden, so dass aufgrund des Stromflusses er feuergefangen hatte und am brennen war. Nach dem Löschen des Baumes konnte dieser mit nicht leitendem Werkzeug aus der Oberleitung entfernt werden. Es wurde der Fachberater der Bahn sowie die Bundespolizei zur weiteren Abklärung durch den Einsatzleiter der BF Bremerhaven nachgefordert. Die Ermittlungen der Ursache und der Schadenshöhe haben die Bundespolizei und der Fachberater aufgenommen. An dem Einsatz waren 17 Beamte der BF Bremerhaven mit fünf Fahrzeugen beteiligt. Der Einsatz war für die BF Bremerhaven um 16:30 beendet.

