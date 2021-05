Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall sorgt für Vollsperrung auf der Autobahn

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw und verletzten Personen auf die Autobahn 27 Fahrtrichtung Bremen alarmiert.

Aus ungeklärter Ursache sind auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Bremern kurz hinter der Anschlussstelle Stotel zwei Pkw miteinander kollidiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde eine verletze Person bereits durch den eingetroffenen Rettungsdienst versorgt. Durch die Feuerwehr Bremerhaven wurde aufgrund der ausgedehnten Einsatzstelle die Autobahn voll gesperrt und ein weiterer Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle nachalarmiert. Die Feuerwehr Bremerhaven stellte den Brandschutz an den verunfallten Pkw sicher, sicherte die Einsatzstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zu Schadenshöhe und Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

