Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Parkhalle eingedrungen

Oßmannstedt (ots)

Am 11.12.2021, gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei Apolda mitgeteilt, dass unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr in Oßmannstedt, in die dortige "Parkhalle" eingedrungen sind. Im Inneren der Halle brannte Licht und ein Fenstergriff war abgerissen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Wie genau der oder die Täter in das Objekt gelangten ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25 Euro.

