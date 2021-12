Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl

Apolda (ots)

Am 11.12.2021, gegen 14:50 Uhr kam es in Apolda, Am Weimarer Berg, in einem dortigen Supermarkt zu einem Ladendiebstahl durch einen 16jährigen Jugendlichen. Er hatte je zwei Dosen Redbull und Wodka Lemon eingesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

