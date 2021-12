Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Silvester vorverlegt?

Jena (ots)

Am Sonntagnachmittag informierte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ziegenhainer Straße die Polizei, da der Briefkasten zerstört wurde. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht vermutlich mit einem Silvesterböller den Briefkasten derart zerstört, dass dieser auf die Straße geschleudert wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30,- Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

