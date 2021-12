Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe unterwegs

Weimar (ots)

Im Verlauf des gestrigen Montags kam es in der Stadt zu mehreren Ladendiebstählen. So wurden aus einem Supermarkt der Innenstadt zwei Smartwatches im Wert von 170 Euro entwendet. Aus einer anderen Filiale in Weimar Nord versuchten mindestens zwei Diebe Zigaretten im Wert von 80 Euro zu entwenden. Der Diebstahl konnte jedoch durch das Ladenpersonal beobachtet werden, sodass die Täter ohne ihre Beute von dannen zogen. Wie sich herausstellte haben vermutlich diese zwei Täter selbiges zuvor in der Erfurter Straße versucht. Aber auch hier standen sie unter Beobachtung von Mitarbeitern, sodass sie die Örtlichkeit unverrichteter Dinge wieder verließen. In zwei Filialen einer anderen Supermarktkette hatten es Diebe gestern auf alkoholische Getränke abgesehen. In der Erfurter Straße und nahe des Klinikums entwendeten Unbekannte Alkoholika im Wert von fast 800 Euro. Die Ermittlungen zur Bekanntmachung der Täter laufen. Weiterführende Hinweise von Zeugen nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@poliezi.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell