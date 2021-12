Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Auto vor Haustür gestohlen - Präventionshinweise im Zusammenhang mit Autodiebstählen

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die meisten neuwertigen Fahrzeuge sind mittlerweile mit einem sogenannten "Keyless-Go" bzw. einem "Keyless-Entry" System ausgestattet. Ein System mit dem Autobesitzer ihr Fahrzeug ganz einfach und bequem öffnen und starten können, ohne dass sie dafür den Schlüssel in die Hand nehmen müssen. Diese Systeme bergen aber auch Sicherheitslücken.

Der Diebstahl mit "Keyless-Go" bzw. "Keyless-Entry" Fahrzeugen, ist ein Phänomen, das bereits seit geraumer Zeit bekannt ist und bundesweit immer wieder in den Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen gerät. Die Täter, die es häufig auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen haben, suchen nicht selten gezielt nach Autos, die unmittelbar vor den Wohnhäusern geparkt und in der Nähe zum Hauseingang abgestellt sind. So auch vergangene Nacht.

Dieses Mal traf es einen 46-Jährigen aus Ladenburg. Er hatte seinen schwarzen Jeep im Wert von rund 35.000 Euro am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Eponastraße geparkt und die Fahrzeugschlüssel im Hausflur abgelegt. Vermutlich mit einem mitgeführten Funkstreckenverlängerer verstärkten die Autodiebe dann das Signal des Fahrzeugschlüssels, wodurch es den Tätern in einem Bruchteil von Sekunden gelang, das Fahrzeug zu öffnen und in der Folge zu starten. Erst am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr bemerkte der 46-Jährigen den Diebstahl. Er verständigte sofort die Polizei.

Alleine dieses Jahr wurden in der Metropolregion bereits drei Fahrzeuge des gleichen Typs entwendet. Zuletzt berichteten wir Ende September über einen gleichgelagerten Fall im Bereich Heddesheim. Auch dort hatten die Täter es auf einen Jeep, Grand Cherokee abgesehen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sowie den schwarzen Jeep, Grand Cherokee und/oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Bitte beachten Sie auch folgende Präventionshinweise:

-Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus-oder Wohnungstüre ab.

-Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

-Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

-Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

-Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern, erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de sowie bei den regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell