POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 16:45 und 20:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer Auf dem Sand in Höhe des Anwesens Nr. 57, vermutlich beim Ausfahren aus der Parklücke, einen Jeep Compass und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. zum Unfallhergang geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefon 0621 718490, zu melden.

