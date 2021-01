Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ruhiger Jahreswechsel für die Polizei im Heidekreis

LK HeidekreisLK Heidekreis (ots)

Mehrheitlich bescheinigt die Polizei den Bürgern im Heidekreis trotz der Corona-Pandemie geschuldeten Ein- und Beschränkungen ein vorbildliches Verhalten, so dass die Einsatzkräfte dankenswerter Weise einen ruhigen Jahreswechsel verleben konnten. Lediglich in Bad Fallingbostel zeigte sich am Silvesterabend ein stark alkoholisierter Walsroder mit dem polizeilichen Einschreiten nicht einverstanden. Den Hilfsangeboten der eingesetzten Beamten widersetzte sich der 38-Jährige derart massiv, dass er den Jahreswechsel folglich in der Gewahrsamszelle verbringen musste.

