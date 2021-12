Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr bog ein 79-jähriger Honda-Fahrer von der Düsseldorfer Straße nach links in die Rhenaniastraße ab. Dabei übersah der Mann eine in Richtung Rheinau fahrende 53-jährige Opel-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Opel-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn zur Reinigung durch eine Fachfirma für 2 Stunden gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

