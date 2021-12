Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Zigarette löst Brand aus

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch glühende Zigarette in einem Mülleimer löste am Mittwochnachmittag im Hofäcker den Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte die wohl noch glühende Kippe in seinem Zimmer entsorgt, wodurch das Feuer ausbrach. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brühl und Ketsch löschten den Brand schnell. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro im Zimmer des Verursachers, verletzt wurde keiner der Bewohner.

