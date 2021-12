Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Brand auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Mecklenburger Straße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Eine Zeugin wurde gegen 19:45 Uhr auf einen in Brand stehenden Container auf dem Gelände einer Schule aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Das schnell gelöschte Feuer verursachte einen Schaden von 200 Euro. Personen oder nahe stehende Gebäude waren nicht gefährdet. Kurz bevor der Container in Flammen aufging, soll es einen lauten Knall am Ort Geschehens gegeben haben. Ob möglicherweise Brandstiftung der Auslöser des Brandes war, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu melden.

