POL-NI: Umweltdelikt in Hassel/Altreifen am Moorsee entsorgt

Nienburg (ots)

Zum wiederholten Male sind in Hassel Altreifen widerrechtlich entsorgt worden. Ein Hinweisgeber teilte am 17.05.21 die Umweltverschmutzung mit, jedoch können die ca. 30 Altreifen, die teilweise noch mit Felge versehen sind, erst wenige Tage dort liegen. Bei dem Tatort handelt es sich um einen Waldweg, der eigentlich mit Betonpollern vor unberechtigtem Befahren gesichert ist. Er dient als Verbindung zwischen dem Moorweg und dem Hämelhauser Kirchweg und führt direkt am Moorsee vorbei. Zeugen, die Hinweise auf Verursacher oder verdächtig wirkende Fahrzeuge in den letzten Tagen in diesem Bereich geben können, dürfen sich gerne an die Polizei Hoya wenden. (sch)

