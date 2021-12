Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, B 36: Bei Personenkontrolle geflüchtet und Verkehr gefährdet - Betroffene gesucht

Mannheim (ots)

Als Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau am Dienstagnachmittag um 16:25 Uhr zwei junge Männer in einer Unterführung der Maximilianstraße kontrollieren wollten, flüchteten diese zu Fuß in Richtung B 36. Auf der Flucht überstiegen diese dabei - ungeachtet des heranfahrenden Verkehrs - die Leitplanken und rannten über alle Fahrspuren. Auf der anderen Seite angekommen konnten die beiden Männer im Alter von 17 und 18 Jahren aber schnell eingeholt und festgenommen werden. Der Grund der gefährlichen Flucht: eine geringe Menge Haschisch und ein weggeworfenes Messer, das sichergestellt wurde. Der 17-Jährige gelangt nun wegen Besitz von Betäubungsmitteln und der 18-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige.

Bei der rücksichtslosen Flucht über die Bundesstraße mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit den jungen Männern zu verhindern, deshalb gelangen die Beiden zudem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zur Anzeige. Zeugen, die hierdurch selbst betroffen waren, werden gebeten, sich unter 0621 833970 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu wenden.

