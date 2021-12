Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, B 291, Rhein-Neckar-Kreis: Nach schwerem Unfall mit Streifenwagen Zeugen gesucht

Walldorf / B 291 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 291 auf Höhe der Auffahrt zur BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Streifenwagen erheblich beschädigt wurde - der Verkehrsdienst Heidelberg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Auf der Fahrt zu einem schweren LKW-Unfall fuhren die Beamten des Autobahnpolizeireviers Walldorf um 13:50 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Walldorf und Hockenheim mit Sondersignal und Blaulicht in Richtung Auffahrt zur BAB 5. Beim Abbiegen soll ein blauer Kleinwagen durch Beschleunigen verhindert haben, dass der Streifenwagen nach links auf die Auffahrt fahren konnte und drängte diesen ab. Dadurch kamen die Beamten von der Fahrbahn ab, überfuhren eine Verkehrsinsel, kollidierten mit einem Verkehrsschild und stießen mit einem PKW zusammen, der sich auf der Abfahrt der BAB 5 befand. Der blaue Kleinwagen, der den Unfall durch sein Fahrverhalten verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Glücklicherweise wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt. Neben Beschädigungen an zwei Pkw, wovon einer durch den Zusammenstoß mit dem Streifenwagen und ein anderer durch herumfliegende Trümmer beschädigt wurde, wurde ein Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen. Der Streifenwagen wurde allerdings erheblich beschädigt, sodass hier ein Schaden von mindestens 30.000 Euro anzunehmen ist.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen blauen Kleinwagen geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4111 an die Ermittler zu wenden.

