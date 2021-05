Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - zwei Promille-Fahrten auf zwei Rädern

Mainz (ots)

Montag, 03.05.2021

Mainz-Gonsenheim, Radfahrerin beschädigt mit fast 2 Promille Autos

Am Montagabend gegen 20:26 Uhr wird der Mainzer Polizei durch Zeugen, eine augenscheinlich betrunkene Radfahrerin Am Sportfeld in Mainz Gonsenheim gemeldet. Vor Ort trifft die Polizeistreife der Mainzer Neustadtwache auf die tatsächlich stark alkoholisierte 42-jährige Fahrradfahrerin. Auf ihrem Weg vom Sportfeld in Richtung Kappellenstraße, beschädigte die Frau zwei geparkte Autos, ehe sie ihre Fahrt in Schlangenlinien und auf gleich zwei Fahrspuren fortsetzte. Trotz eines Wertes von nahezu 2 Promille, blieb die Frau bei den Zusammenstößen mit den Fahrzeugen glücklicherweise unverletzt.

Mainz-Finthen, Mofa-Fahrer flüchtet mit über 2 Promille vor der Polizei

Ebenfalls auf zwei Rädern unterwegs, diesmal allerdings motorisiert, kann durch eine Polizeistreife vom Mainzer Lerchenberg, am Montagabend gegen 19:54 Uhr, ein Schlangenlinien-fahrender Mann auf dem Mofa, in Mainz Finthen festgestellt werden. Der 30-Jährige flüchtet zunächst vor dem Streifenwagen, wird jedoch einige Zeit später in der Waldhausenstraße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 30-jährige Fahrer ist zu diesem Zeitpunkt derart stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest zunächst nicht möglich ist. Ein, wenig später auf der Polizeiwache durchgeführter Atemalkoholtest, ergibt letztendlich einen Wert von über 2 Promille. Glücklicherweise wurde bei der Alkoholfahrt des Mannes niemand verletzt oder geschädigt.

